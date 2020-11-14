Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион после непродолжительного спада вновь продемонстрировал небольшой рост суточного показателя, на 13 ноября он составлял 189 случаев.

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С конца марта в Оренбуржье выявлено 20 187 носителей SARS-CoV-2. Среди них более половины (51%) составляет трудоспособное население возрасте от 18 до 59 лет, еще 6,3% — дети, остальные случаи приходятся на пожилых людей старше 60 лет.

С начала пандемии в регионе выздоровели 17 589 человек, 138 — за последние сутки. В больницах на сегодняшний день лечение получают 1 289 COVID-пациентов, из них 358 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 37 человек, кислородную поддержку получают 602 пациента.

В Оренбуржье зарегистрировано 152 случая смерти от коронавирусной инфекции.

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