Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 309 носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 ноября. Днём ранее суточный прирост числа случаев заражения SARS-CoV-2 составил 310 человек.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 48 городов и районов Ростовской области. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (126) и Красносулинском районе (десять). 28,8% новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 2,3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области с начала пандемии достигло 34 тыс. 966 человек.

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