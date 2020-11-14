Пермь, , 12:21 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус. За сутки, на 14 ноября, зафиксировано девять случаев смерти, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Шесть человек скончались по причине коронавирусной инфекции, еще трое — от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 767 летальных исходов у пациентов, у которых текст на коронавирус оказался положительным. В 464 случаях причиной смерти называют COVID-19, в 303 — сопутствующие заболевания.

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