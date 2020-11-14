Пермь, , 12:19 — REGNUM В Пермском крае за сутки, выявлено 222 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион вновь обновил максимальный ежесуточный показатель.

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Среди новых носителей коронавируса восемь детей и 214 взрослых: 87 мужчины, 127 женщин. Лечение в больнице получают 86 человек, в домашних условиях под меднаблюдением пребывают 136 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4% (на 13 ноября — 1,3%), а коэффициент распространения — 1,09 (на 13 ноября — 1,07).

С конца марта в регионе выявлено 16 187 носителей SARS-CoV-2. Скончались 767 COVID-пациентов. Отправились от болезни 10 919 человек, в том числе 203 пациента за последние сутки. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1 993 человека, из которых 134 подключены к аппаратам ИВЛ.

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