Москва, , 12:26 — REGNUM Московский торговый дом «ЦУМ» может быть оштрафован на сумму до 1 млн руб. за несоблюдение мер профилактики распространения коронавируса в очереди за смартфонами. Об этом 14 ноября заявил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций Станислав Зинюшин.

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«В магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку», — приводит его слова РИА Новости.

Также Зинюшин отметил, что магазином не были приняты достаточные меры по организации режима соблюдения безопасной дистанции и требований по использованию средств индивидуальной защиты.

«Обращаем внимание, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями», — указал главный инспектор, добавив, что данное требование относится ко всем организациям, у которых деятельность связана с совместным пребыванием граждан.

Кроме того, Зинюшин сообщил, что представитель администрации торгового дома был приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

«Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки было выявлено 22 702 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.