Ереван, , 12:35 — REGNUM По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 14 ноября суточный прирост выявленных инфицирований SARS-CoV-2 в Армении составил 1472 новых случая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Выздоровели за сутки 1989 человек, скончался 41 инфицированный.

По официальным данным по состоянию на 14 ноября в Армении зарегистрировали 115 855 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 74 105 человек выздоровели, 1738 человек — скончались.

На текущий момент лечение получают 39 564 инфицированных. В пандемию было проведено 460 606 тестов на SARS-CoV-2, 3697 из которых — в минувшие сутки.

Дополнительно уточняется, что за минувшие сутки в Армении зарегистрировали восемь летальных исходов среди пациентов, ранее переболевших COVID-19, но скончавшихся от других заболеваний. В Армении зарегистрировано 448 подобных летальных исхода.