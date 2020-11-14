Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Свердловской области к 14 ноября обнаружено ещё 327 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 116 находятся в Екатеринбурге. Также COVID-19 подтверждён у жителей Артёмовского, Асбеста, Бисерти, Верхней Салды, Ирбита, Краснотурьинска, Кушвы, Красноуфимска, Качканара, Первоуральска и ряда других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружили 40 338 носителей коронавируса. За весь период только от COVID-19 умерли 882 пациента, в том числе по восьми такая информация появилась за предыдущие сутки.