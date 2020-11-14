Ташкент, , 11:51 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на утро 14 ноября выявили 213 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Таким образом за весь период эпидемии в республике зарегистрировали 69 830 случаев заражения SARS-CoV-2.

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Три новых случая инфицирования выявили в Республике Каракалпакстан, четыре — в Андижанской области, семь — в Бухарской, пять — в Джизакской, два — в Кашкадарьинской, восемь — в Наманганской, пять — в Сурхандарьинской, двенадцать — в Сырдарьинской, 56 — в Ташкентской и 111 случаев были выявлены в столице Узбекистана.

Сообщается о смерти еще одного пациента, инфицированного коронавирусной инфекцией.

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На текущий момент в республике выздоровели 67 092 инфицированных коронавирусом (206 за сутки), 2144 пациента на текущий момент находятся на лечении.