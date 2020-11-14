Рязань, , 11:36 — REGNUM Ещё 111 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 14 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 475 пациентов.

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Общее количество подтверждённых положительных тестов на инфекцию в Рязанской области составляет 12 тыс. 220. В тяжёлом состоянии в больницах 46 человек, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Завершили лечение выздоровлением 8893 человека, в том числе 116 выписаны за минувшие сутки.