Волгоград, , 11:35 — REGNUM В Волгоградской области 14 ноября побит очередной «рекорд» по суточному приросту заразившихся коронавирусом — подтверждено 234 случая, что на восемь превышает показатель предыдущих суток. Выписаны рекордные 556 выздоровевших пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 5845 взрослых и 47 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1641 пациент. Всего в Волгоградской области выявили 23 тыс. 405 носителей коронавируса, выздоровели 21 тыс. 520 человек.

За минувшие сутки от осложнений на фоне инфекции подтверждена смерть четырёх пациентов, всего зарегистрировано 244 летальных исхода.