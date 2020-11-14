Белгород, , 11:34 — REGNUM В Белгородской области 14 ноября выявлено 162 носителя коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Скончался один человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе подтверждено 13 тыс. 555 положительных тестов на инфекцию. Завершили лечение выздоровлением 11 тыс. 947 человек, 175 из них выписано за минувшие сутки.

Зарегистрирована смерть ещё одного пациента. В федеральной статистке теперь отражено 64 летальных исхода, в региональном штабе с 11 ноября есть данные о 82 скончавшихся пациентах.