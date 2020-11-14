Брянск, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки 160 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, в целом инфекцию выявили более чем у 15 тысяч граждан. Скончались ещё шесть пациентов.

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За сутки лаборатории проверили 3265 тестов, с начала пандемии проведено 263 тыс. 131 исследование. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 15 тыс. 071. Выздоровели 11 тыс. 088 человек, из которых 163 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 99 пациентов.