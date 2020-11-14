Севастополь, , 11:23 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в пресс-службе правительства города.

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Из 54 новых пациентов госпитализировали в стационары 14 человек, остальные лечатся амбулаторно. За сутки также 110 человек выписаны после выздоровления. Скончались четыре пациента — 60-летний мужчина и женщины в возрасте 66, 72 и 80 лет.

В Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 3412 человек, выздоровели 2578 человек, 94 умерло. В стационарах на 14 ноября находятся 286 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, на амбулаторном лечении — 427 человек.

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