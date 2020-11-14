Воронеж, , 11:17 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 310 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 ноября. Сутками ранее сообщалось о 312 новых заразившихся.

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Выписан за сутки с выздоровлением после коронавируса 321 пациент. Статистику смертности за минувшие сутки пополнил ещё 21 пациент с COVID-19.

За период пандемии в Воронежской области подтверждено 29 345 случаев заражения коровирусом. Выздоровели из этого количества 27 394 человека. Скончались 620 воронежцев с COVID-19.