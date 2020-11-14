Краснодар, , 11:10 — REGNUM Ещё 156 случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 14 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее было выявлено 154 новых носителя.

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»В Краснодаре выявлено 37 случаев, в Белореченском районе — 21, в Анапе — девять, в Северском районе — восемь. По семь заболевших в Новороссийске и Выселковском районе. По шесть — в Абинском, Курганинском и Темрюкском. Пять заболевших в Туапсинском, по четыре — в Крыловском и Тихорецком», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 19 390 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения, по данным на 14 ноября, равен 341,6. Выздоровели 12 387 пациентов, скончался 501 человек, пятеро за последние сутки.

В тяжёлом состоянии остаются 52 пациента: 48 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на ЭКМО.