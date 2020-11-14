Тамбов, , 10:46 — REGNUM Ещё 113 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области, данные 14 ноября опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 112 новых случаях заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

»Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 11 302, из них 2993 без клинических проявлений. 9439 выздоровели: 5088 выписаны из стационара, 4351 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлении», — уточнили в оперативном штабе.

Скончались 66 пациентов. В стационарах региона находятся 695 пациентов с COVID-19, у 668 из них — пневмония. На амбулаторном лечении находятся 1090 человек, ещёи2506 остаются дома на карантине.