Симферополь, , 10:39 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 207 случаев заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 214 новых случаях. Данные статистики разместил на своей странице в социальной сети 14 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

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»За 13 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 108 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму, таким образом, подтверждено 12 005 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7738 пациентов. Число умерших за сутки выросло на семь человек, всего скончались 206 пациентов с СOVID-19.