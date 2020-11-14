Ханты-Мансийск, , 08:46 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 205 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 201 случай.

Всего с начала пандемии в Югре на 14 ноября зарегистрировано 31 047 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 26 022 человека, 313 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 14 ноября составляет 1,01. За сутки на COVID-19 обследованы 9689 человек, всего — 992 356. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию в регионе — 89,84%.

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