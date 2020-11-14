Бишкек, , 08:47 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки зарегистрировали 499 заражений коронавирусом, сообщили 14 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Таким образом, общая численность зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигла 65 953.

В республике за весь период эпидемии 56 847 человек выздоровели (540 человек за сутки), 1196 умерли (зарегистрирован еще один летальный случай за сутки).

На текущий момент в условиях стационаров медицинских учреждений лечение получают 3315 человек, амбулаторно — 3905 человек.

Численность инфицированных коронавирусной инфекцией медицинских работников в минувшие сутки возросла на шестнадцать человек. Шесть медицинских работников за сутки были выписаны из стационаров медицинских учреждений, четыре — завершили соблюдение режима домашней самоизоляции. По официальным данным, за весь период пандемии в Киргизии коронавирусом заразились 3693 медработника, 3483 из которых выздоровели.