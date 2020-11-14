Томск, , 08:03 — REGNUM В Томске на базе Дворца зрелищ и спорта будет развёрнут резервный респираторный госпиталь на 400 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба администрации региона.

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По словам губернатора области Сергея Жвачкина, на которого ссылается пресс-служба, регион последовательно наращивает коечный фонд для больных с диагнозом COVID-19, «но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку» и дальше «нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям».

«Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворца спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. Благодарен собственникам, которые моё предложение поддержали», — заявил Жвачкин.

На площади две тысячи квадратных метров для пациентов будет развёрнуто 400 коек. Переустройство в здании Дворца спорта, расположенного по адресу ул. Красноармейская, 126, начнётся уже через неделю. В нём будет смонтировано необходимое медоборудование, подведён кислород, установлены перегородки.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая четверть в школах Томской области начнётся с 9 ноября в очном режиме.

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