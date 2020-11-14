Брюссель, , 07:51 — REGNUM Первое заседание рабочей группы научных советников Еврокомиссии (ЕК) по коронавирусу SARS-CoV-2 прошло в Брюсселе, сообщает пресс-служба исполнительного органа ЕС.

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На мероприятии присутствовала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая приветствовала участников встречи и рассказала о значимости деятельности ученых. Председателем заседания стала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября глава делегации ЕС в Черногории посол Оана Кристина Попа заявила, что Брюссель выплатит республике дополнительно 28 миллионов евро для помощи в смягчении последствий пандемии коронавируса.

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