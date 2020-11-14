Карсон-Сити, США, , 07:46 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у губернатора американского штата Невада Стива Сисолака показал положительный результат. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

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«В рамках стандартной процедуры регулярного тестирования я сдал анализы на COVID-19 в пятницу, 13 ноября, в Карсон-Сити. Экспресс-тест показал положительный результат», — заявил он.

Сисолак добавил, что также прошел ПЦР-тестирование, однако его результаты пока еще не готовы. При этом губернатор сообщил, что чувствует себя нормально, симптомов болезни не ощущает.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Соединенные Штаты обновили рекорд суточного прироста заражений коронавирусом нового типа. За этот день в США выявили более 154,5 тыс. инфицированных. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии.

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