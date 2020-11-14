Веллингтон, , 07:28 — REGNUM В Новой Зеландии за минувшие сутки выявили еще трех инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По данным ведомства, заболевшие недавно прибыли на территории страны из Румынии, Австралии и Великобритании. Еще один человек находится под подозрением на заражения коронавирусом нового типа. Он мог заразиться после контактов с одним из инфицированных в карантинном учреждении города Окленда.

«Мы сделали ему еще один тест. Этот случай пока расценивается как подозрительный», — сообщили в новозеландском минздрава.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 55 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1643 случая инфицирования SARS-CoV-2.