Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM В Бурятии с 16 ноября на две недели приостанавливается работа предприятий общественного питания, торговых и развлекательных центров, фитнес-клубов и других подобных заведений. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

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«С целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Напомню, что ранее мы уже ввели требование о переводе 30% работников всех организаций на дистанционный режим работы», — приводятся в сообщении

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова экстренные меры были приняты правительством «с целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции». По истечении двух недель они не будут продлеваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 838.

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