Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в настоящее время достигло 52,3 млн, а не 63,8 млн, как некоторое время назад значилось на сайте американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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Также временное «лидерство» по числу заражений потеряла Колумбия, десятикратная ошибка в данных по которой и привела к такому невероятному скачку в мире числа инфицированных SARS-CoV-2.

По исправленным данным университета, по состоянию на 06:55 мск 14 ноября в мире было выявлено 53 309 069 заразившихся SARS-CoV-2. Колумбия с показателем 1 182 697 заразившихся вернулась на законное девятое место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки подскочило примерно с 52 млн до 63 млн, а в «лидеры» по заражениям, опередив США, с десятикратным ростом вырвалась Колумбия. В эти данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, вероятнее всего закралась ошибка.

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