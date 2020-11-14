Тегеран, , 10:41 — REGNUM 13 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 461 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 40 582. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский врач утешает родственников пациента, умершего от COVID-19 Tasnimnews.com

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Садат Лари отметила, что с учётом 461 новой жертвы общее число смертей от COVID-19 по стране возросло до 40 582.

«За последние 24 часа было обнаружено около 11 737 новых случаев заражения опасным вирусом, при этом 2967 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что 546 642 пациента из общего числа 738 322 заразившихся выздоровели и были выписаны из больниц. По её словам, еще 5630 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Салат Лари отметила, что по состоянию на 13 ноября в Иране в общей сложности проведено 5 424 479 обследований на наличие вируса.