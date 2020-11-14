Москва, , 06:21 — REGNUM Частные детективы, а также граждане, отслеживающие перемещения других людей, заинтересованы в данных системы распознавания лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Александр Карабанов.

Эксперт прокомментировал объявленный в Москве конкурс на создание защиты данных системы распознавания лиц «Электронная Москва». На эти цели планируется выделить 237 млн рублей.

«Необходимость в усилении защиты данных, с точки зрения мэрии, связана со слабой защищенностью аппаратно-программного комплекса, передающего данные от Единого центра хранения данных при Департаменте информационных технологий Москвы силовым ведомствам, включая МВД России. Система должна будет обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, взломов и контроля пользователей. Однако, согласно материалам журналистских расследований, чаще всего утечки данных из базы распознанных лиц происходят не из-за действий хакеров, а из-за коррупции или халатности правоохранителей и других силовиков. Поэтому эффективность подобной системы защиты оказывается под вопросом даже в случае ее разработки и внедрения», — сказал Карабанов.

Он отметил, что сама система распознавания лиц вызывает недовольство граждан.

«Так, Савеловский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного иска к столичным ГУ МВД России и департаменту информационных технологий. Истица настаивала на том, что власти имеют право собирать и обрабатывать персональные данные биометрического характера при наличии согласия в письменной форме самого субъекта персональных данных. Однако суд сослался на ст. 152.1 ГК РФ, согласно которой не требуется разрешение гражданина на использование его изображения, если оно используется в государственных или общественных интересах. Это, кстати, прописывается и в абз. 3 п. 44 постановления пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Кроме того, суд обратил внимание на отсутствие в ЕЦХД персональных данных граждан, необходимых для установления их личности», — рассказал эксперт.

По его словам, правоохранители выявляют лиц, причастных к утечкам данных. Так, в декабре 2019 года был задержан сотрудник одного из ведомств, причастный к утечкам данных.

«Можно предполагать, что это далеко не единичный случай. Продаваемые данные представляют определенный интерес для частных детективов и отдельных граждан, заинтересованных в том, чтобы отследить перемещения супруга или партнеров по бизнесу», — уверен адвокат.