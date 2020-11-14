Аккра, , 06:10 — REGNUM В Гане общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тысяч, сообщает пресс-служба медицинской службы страны.

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В частности, за прошедшие сутки выявили 61 инфицированного на ганской территории. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Гане достигло 50 018.

С начала пандемии в Гане выздоровели 48 179 пациентов, их выписали из медучреждений. Еще 320 человек с болезнью не справились и скончались. В настоящее время в Гане числится 1519 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.