Триполи, , 05:15 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 824 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

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По его данным, всего в стране выявили 72 628 случаев инфицирования SARS-CoV-2 с начала пандемии. Также в Ливии за 13 ноября скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на ливийской территории достигло 995 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Ливии выздоровели 556 пациентов, их уже выписали из медучреждений. С начала пандемии с болезнью справиться в стране смогли 43 256 человек.