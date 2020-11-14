Москва, , 05:32 — REGNUM В субботу, 14 ноября, в Москве будет облачно, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха +1… +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 15 ноября в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха 0… +2 °С.

Ветер переменных направлений, ночью юго-восточный 2−8 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале —2… +3 °С днём и —2… +3 °C ночью.

В воскресенье, 15 ноября, днём в столице ожидается 0… +2 °С. По области —2… +3 °С, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается —6… —2 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в выходные дни, 14 и 15 ноября, осень пока не собирается сдавать позиции.

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