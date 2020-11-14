Сеул, , 05:00 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 205 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 166 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что впервые за прошедшие 73 дня в Южной Корее выявили более 200 зараженных за одни сутки.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 28 388. Также за минувшие сутки в стране скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Южной Корее стали 492 человека.