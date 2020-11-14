Улан-Удэ, , 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 838. Об этом утром 14 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

На столицу Улан-Удэ приходится 8780 случаев заражения (59% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались семь пациентов с COVID-19 (всего умерли 280 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2210 больных. На амбулаторном лечении находятся 2705 человек, наблюдаются 13 545 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 9643 (+154) человека.

В реанимации остаются 94 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 55 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 82,5% — из 2678 перепрофилированных коек заняты 2210.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители торговых центров столицы Бурятии Улан-Удэ написали коллективное письмо с просьбой не закрывать ТРЦ из-за коронавируса. В обращении уполномоченному по правам предпринимателей Чингису Матхееву говорится, что бизнес и так находится на грани разорения.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели в Улан-Удэ просят не закрывать торговые центры

Читайте развитие сюжета: В Бурятии на две недели из-за коронавируса закрыли общепит и ТЦ