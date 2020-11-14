Брюссель, , 04:44 — REGNUM Удаление 250 млн сообщений, содержащих мошенническую рекламу лечения COVID-19, осуществила компания Google с начала пандемии нового коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе пресс-конференции.

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По его словам, Еврокомиссия ведет сотрудничество с 11 ведущими мировыми электронными платформами для защиты прав потребителей. Чиновник добавил, что аукцион eBay также удалил более 44 млн подобных сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что соцсеть Facebook удалила три его сообщения, посвященных разработке венесуэльскими специалистами лекарства против коронавирусной инфекции.

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