Эр-Рияд, , 05:31 — REGNUM В Саудовской Аравии за сутки был выявлен 441 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает министерство здравоохранения королевства.

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Всего в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 352 601 человек. Из них выздоровели 339 568 (+ 454 за сутки).

Общее число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 5625 (+20 за сутки).

Лечение в настоящее время проходя 7408 активных больных. В тяжёлом состоянии находятся 804 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, университет науки и технологий имени короля Абдаллы объявил, что учёными Саудовской Аравии создана самая точная на сегодняшний день трёхмерная модель коронавируса нового типа.

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