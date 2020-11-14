Токио, , 03:58 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1705 человек, передает телеканал NHK.

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Эксперты утверждают, что страна столкнулась с третьей волной распространения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Японии заразились SARS-CoV-2 более 116 тыс. человек. Жертвами осложнений COVID-19 стали около 1900 пациентов.

Отмечается, что наиболее пострадавшим от пандемии остается столичный регион Токио. Там на протяжении последних трех дней выявляют более 300 инфицированных ежедневно. При этом врачи отмечают, что количество свободных коек в больницах стремительно уменьшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в стране отсутствует необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он добавил, что японское правительство не намерено приостанавливать действие программы по стимулированию внутреннего туризма.

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