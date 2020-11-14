Оттава, , 03:51 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили 3225 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на канадской территории достигло 286 701. Также за 13 ноября в стране скончались 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Канаде жертвами осложнений COVID-19 стали 10 826 человек.

«Очаги зафиксировали во многих районах и сейчас самое время взять их под контроль», — заявила глава канадского минздрава Тереза Там.

Она добавила, что если не остановить распространение инфекции в ближайшие недели, то к началу декабря в Канаде будут ежесуточно выявлять 10 тыс. зараженных новым коронавирусом.