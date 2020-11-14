Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки подскочило примерно с 52 млн до 63 млн, а в «лидеры» по заражениям, опередив США, с десятикратным ростом вырвалась Колумбия. Это следует из данных, опубликованных 14 ноября на сайте американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 03:10 мск в мире было выявлено 63 876 548 заразившихся SARS-CoV-2. Первое место у Колумбии — 11 826 972 заразившихся.

Поскольку ранее сообщалось, что в Колумбии на утро 13 ноября было выявлено всего 1 174 012 случаев заражения, в данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, вероятнее всего закралась ошибка.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа в Колумбии выявили 8686 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 174 012.

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