Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 превысило в мире 1,3 млн. Об этом 14 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 02:55 мск в мире было выявлено 63 876 548 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (10 713 452 заразившихся), Индия (8 728 795) и Бразилия (5 781 582).

Также указывается, что на данный момент в мире суммарное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 выросло до 1 300 391.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 52 миллиона.

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