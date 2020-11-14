Вашингтон, , 03:22 — REGNUM За прошедшие сутки в США было выявлено более 154,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом 13 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 02:40 мск 14 ноября, в США было выявлено 10 707 397 заразившихся SARS-CoV-2. Из них 244 169 закончились смертью пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, более 130 сотрудников Секретной службы США, охраняющих первых лиц государства, в том числе президента США Дональда Трампа, заразились коронавирусом в ходе его предвыборного турне.

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