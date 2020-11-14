Любляна, , 09:08 — REGNUM На пресс-конференции 13 ноября представитель директората по охране здоровья в министерстве здравоохранения Словении Доротея Новак-Госарич заявила, что первая партия вакцин от COVID-19 от производителей, которых одобрила Европейская комиссия для всех стран — членов ЕС, может прибыть в Словению уже в конце декабря, если поставщики получат нормативные разрешения на их поставку в начале следующего месяца. Конкретный список поставщиков и производителей опубликован на сайте правительства Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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По словам Новак-Госарич, вакцинация для граждан Словении будет «бесплатной», так как расходы будут покрываться за счёт государственного бюджета. Кроме того, она указала, что прививание не будет юридически обязательным, добавив, что правительство Словении проведет интенсивную кампанию по предоставлению правильной информации о необходимости вакцинации.

Она пояснила, что Словения не будет выходить за рамки, согласованные в Европейском союзе, в частности, самостоятельно вести переговоры с производителями вакцин. Новак-Госарич отметила, что это было бы безответственно, поскольку ЕС уже провёл переговоры с наиболее перспективными производителями, разрабатывающими вакцину, с которыми было оговорено «доступное ценообразование», а также согласованы национальные квоты, в рамках которых страны-члены получат необходимое количество вакцин.