Загреб, , 02:33 — REGNUM Глава директор центра государственного здравоохранения Загреба Звонимир Жостар на пресс-конференции 13 ноября заявил, что в городе рассматривается возможность проведения массового тестирования. Он указал, что на следующей неделе на основе полученных результатов будет принят новый пакет ограничительных мер. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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«Эпидемиологическая ситуация в Загребе и в целом в стране ухудшается. Нам необходимы конкретные решения», — сказал Жостар.

Напомним, что за последние 24 часа в Хорватии зафиксировано 3056 новых случаев заражения COVID-19. В Загребе было выявлено 653 новых случая коронавирусной инфекции.