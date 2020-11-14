Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Бывший руководитель проекта Battlefield Патрик Содерлунд представил новую игру своей студии Embark. Тизерный ролик был опубликован 13 ноября на портале Games Radar.

Проект пока не имеет называния, игра будет выполнена в жанре научно-фантастического экшена в стиле ретро. Embark отметила, что пока не готова назвать дату её релиза, но показала геймерам несколько видеофрагментов с геймплеем (игровым процессом).

https://twitter.com/EmbarkStudios/status/1326882700733648896

Патрик Содерлунд объявил о том, что он покидает компанию Electronic Arts в марте 2018 года, в этом же году он основал Embark Studios. Кроме руководства развитием серии Battlefield он, в частности, занимался в Electronic Arts созданием «движка» Frostbite.

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