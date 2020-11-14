Красноярск, , 02:08 — REGNUM В субботу, 14 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, температура воздуха —4… —2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было —6 °C.

Ночью с 14 на 15 ноября ожидается до —8 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного, южного ветра 3−8 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 ноября, в Красноярске до —5 °C днём и до —9 °C ночью. Без осадков.

В понедельник, 16 ноября, в Красноярске ожидается до —6 °C днём. Ночью — до —9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица.