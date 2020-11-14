Лос-Анджелес, США, , 02:02 — REGNUM Крис Пратт появится в образе Звёздного Лорда в будущем кинокомиксе «Тор: Любовь и гром». Об этом 13 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Пока нет информации о том, сколько экранного времени получит актёр. Стало известно, что в январе 2021 года он присоединится к съёмкам фильма, которые будут проходить в Австралии. Издание отмечает, что в «Тор: Любовь и гром» зрители также могут увидеть других персонажей из «Стражей галактики».

Стоит отметить, что это будет уже пятое появление Криса Пратта в образе Звёздного лорда в фильмах Marvel. Сейчас в производстве студии также находится картина «Стражи галактики 3» Джеймса Ганна.

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