Бразилиа, , 02:02 — REGNUM По меньшей мере 40 113 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было зафиксировано за последние сутки в Бразилии, а общее число выявленных случаев составило 5 819 496. Об этом сообщается на сайте Национального совета секретарей здравоохранения (CONASS).

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Также в республике за 24 часа подтвердили смерть 712 пациентов от осложнений при COVID-19. С начала пандемии в Бразилии были зарегистрированы 164 946 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Отмечается, что указанная информация не является полной, поскольку не были получены цифры по штату Парана из-за технических проблем с электронной базой.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября издание Global Times распространил информацию о том, что третья фаза клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса может быть возобновлена. Проведение исследований приостановили из-за смерти добровольца.

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