Бейрут, , 01:22 — REGNUM Повторный карантин с 14 по 30 ноября будет введен на всей территории Ливана решением ливанских властей из-за ситуации с новым коронавирусом, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Хасан Диаб в эфире национального телевидения.

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По словам временного главы правительства, число заболевших COVID-19 достигло красной черты, поскольку реанимационные отделения переполнены. При этом Диаб признал, что ранее применявшийся метод локального реагирования на распространение инфекции не дал необходимого эффекта.

Согласно решению властей, до конца месяца в стране будут закрыты торговые центры, предприятия общепита, спортзалы, музеи и кинотеатры. Учебные заведения были переведены на дистанционное обучение еще до объявления карантина. В республике также действует комендантский час с 17:00 до 05:00, а по воскресеньям ограничено движение транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах объявить в Ливане общенациональный карантин стало известно 9 ноября.

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