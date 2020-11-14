Копенгаген, , 01:01 — REGNUM В игры популярной серии Hitman сыграли уже более 70 млн человек. Об этом 13 ноября сообщил портал Game Rant.

Датская студия IO Interactive, занимающаяся разработкой, отметила, что такого значения показателя франшиза достигла к своему 20-летнему юбилею. Она отметили, что этого ей удалось добиться не только за счёт самих игр, но и за счет выпуска романов, комиксов и фильмов.

Напомним, релиз оригинальной игры Hitman: Codename 47 состоялся 21 ноября 2000 года. Всего за историю франшизы IO Interactive выпустила пять игр в рамках основной серии, три игры в рамках серии World of Assassination, и пять спин-оффов. Все проекты выполнены в жанре стелс-экшен, геймерам предлагается управлять действиями наёмного убийцы, которому для завершения задания нужно незаметно устранить цели.

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