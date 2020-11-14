Лос-Анджелес, США, , 00:50 — REGNUM Разработчик популярной «пиксельной» игры Stardew Valley Эрик Бароне объявил, что он почти закончил работу над очередным обновлением. Публикацию он разместил 13 ноября на своей странице в Twitter.

«Обновление 1.5 находится на «финишной прямой», — написал Бароне, добавив, что обновление «очень большое» и поэтому ему приходится серьёзно его дорабатывать и проводить большую работу по исправлению ошибок.

Создатель симулятора фермера отметил, что ему будет «весело» поделиться результатами своей работы с поклонниками игры. Он также выразил уверенность в том, что геймеры будут «счастливы» и все новинки Stardew Valley удивят их.

Стоит отметить, что Эрик Бароне анонсировал очередное обновление Stardew Valley ещё в феврале 2020 года. Позже он, в частности, сообщил, что в игре появится кооперативный режим для четырёх игроков и что геймеры получат возможность выращивать бананы.

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