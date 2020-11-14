Багдад, , 00:42 — REGNUM В Ираке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 515 тысячам, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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В частности, за 13 ноября в стране выявили 2690 инфицированных. Таким образом, с начала пандемии в Ираке выявлено 514 496 зараженных новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в республике скончались 48 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Ираке достигло 11 580 человек.

Кроме того, за 13 ноября на иракской территории провели 18 433 теста на выявление коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Ираке провели 3 095 079 таких исследований.