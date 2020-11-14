Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Некоторые владельцы Xbox Series X сообщили, что игра Call of Duty: Black Ops Cold War вызывает сбои в работе новых консолей. Об этом 13 ноября сообщил портал Game Rant.

Издание отметило, что речь идёт о версии игры для Xbox One, которая стоит в США $60 (в отличие от версии для консоли нового поколения, продающейся по цене $70). Согласно заявлениям разработчиков, этот вариант Call of Duty: Black Ops Cold War должен быть совместим с Xbox Series X, однако игра в случе запуска «отключает» консоль.

Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся 13 ноября 2020 года. Это семнадцатый проект «военной» игровой франшизы Call of Duty и пятая игра в подсерии Black Ops.

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